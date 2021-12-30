عبدالعزيز جاسم



وضع الجهازان الإداري والفني بالفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية خطة للمرحلة المقبلة بالتنسيق مع إدارة النادي لترتيب بعض الأوراق خلال فترة الانتقالات الشتوية (يناير المقبل)، حيث اتفقوا على التعاقد مع محترف خامس في خط المقدمة خلال الأيام القليلة المقبلة بالإضافة إلى التخلي عن لاعب الجناح البوسني بنيامين تاتار والتعاقد مع لاعب وسط آخر بدلا منه.



أما فيما يخص باقي المحترفين الثلاثة: العراقي علي فايز والجامايكي روماريو ويليامز والألباني لورانس تراشي فلا يوجد حتى أمس أي نية للتخلي عن أحدهم على الرغم من تراجع مستوياتهم، لأن هذا التراجع طال الفريق ككل في المباريات السابقة.



إلى ذلك، سيدخل الأصفر مواجهة الفحيحيل وهو يعاني من غياب 4 لاعبين مهمين وهم الحارس خالد الرشيدي وأحمد الظفيري للإيقاف وخالد صباح وخالد إبراهيم للإصابة، ومن المقرر أن يدخل خالد صباح التدريبات خلال اليومين المقبلين، بينما يحتاج إبراهيم لفترة لا تقل عن أسبوعين من أجل التعافي وقد يتمكن من المشاركة في الدور التمهيدي لكأس سمو ولي العهد المقرر انطلاقه 18 يناير المقبل.