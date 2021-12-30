عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان



تمكن الساحل من اعتلاء صدارة دوري stc للدرجة الأولى بعد فوزه على برقان برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب الساحل ضمن منافسات الجولة السابعة، وبهذا الفوز ارتفع رصيد أبناء أبوحليفة للنقطة الـ 13 في قمة الترتيب بفارق الأهداف عن الجهراء، فيما بقي برقان رابعا برصيد 7 نقاط.



سجل أهداف الفائز فيصل عجب (46) وتاليسون (51) ‏ومعاذ الاصيمع (60) وعبدالعزيز اياد (86). وفي مباراة اخرى، زاد خيطان من متاعب الصليبخات بالفوز عليه 2-0 على ستاد عبدالله الخليفة.



وجاء هدفي «الأحمر والأسود» عن طريق البرازيلي ويلبر ألميدا (16) وحسين إسماعيل (35)، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الثالث، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق بنقطة وحيدة في المركز الخامس والأخير. وشهدت المباراة طرد لاعب الصليبخات أحمد الأشقر قبل دقائق من نهاية اللقاء.