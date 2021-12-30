عبدالعزيز جاسم



سحبت مساء أمس بمقر اتحاد كرة القدم قرعة كأس سمو الأمير والتي شهدت مواجهة نارية بالدور الأول ضمن المجموعة الأولى والتي يترأسها الكويت، حيث سيلتقي القادسية مع كاظمة، وسيواجه الفائز منهما الأبيض، فيما سيلتقي في المجموعة ذاتها خيطان مع اليرموك وبرقان مع الفحيحيل.



وفي المجموعة الثانية، سيواجه العربي نظيره الصليبخات، وسيلتقي الساحل مع السالمية، والجهراء مع النصر، والشباب مع التضامن، حيث ستقام البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.



وحضر مراسم القرعة رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف ونائب الرئيس أحمد عقلة وعضو مجلس الإدارة صبيح أبل وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات فهد الهملان ومدير لجنة المسابقات د. حامد الشيباني، وممثلو الأندية الـ15.



وفي قرعة كأس ولي العهد التي ستنطلق يوم 18 يناير المقبل، سيلتقي في المجموعة الأولى اليرموك مع الشباب والفائز منهما سيواجه الكويت، كما سيتواجه خيطان مع كاظمة والجهراء مع الفحيحيل.



وفي المجموعة الثانية التي تواجد فيها قطبا الكرة الأخضر والأصفر، سيلتقي العربي مع التضامن، وبرقان مع الصليبخات، والساحل مع النصر والقادسية مع السالمية.



وبحسب اللائحة وضع الكويت على رأس المجموعة الأولى في البطولتين كونه حامل لقب كأسي سمو الأمير وسمو ولي العهد والتي جنبته خوض مواجهات الدور التمهيدي، فيما وضع العربي على رأس المجموعة الثانية في البطولتين كونه حامل لقب الدوري، لكنه سيخوض الدور التمهيدي حيث يتواجد معه 7 فرق آخرين ليصبح المجموع 8 فرق.