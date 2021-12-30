يحيى حميدان



قرر الجهاز الفني لفريق الكرة ب‍نادي برقان تجديد الثقة بكامل محترفيه الأجانب، وهم: البرازيلي وليام رودريغيز والبرازيلي اوتافيو هينريك والتونسيان فراس الماجري ورامي ابوشنيبة والنيجيري شيبوزي باول، وعليه لن يجري «الذهبي» أي تغييرات خلال فترة الانتقالات الشتوية التي سيفتح بابها الاسبوع المقبل. وكان وليام قد وضع تحت المتابعة خلال الفترة الماضية بسبب توالي اصاباته، الا أن استعادته لياقته وتقديمه مستويات جيدة ساهمت في إقناع المدرب أنور يعقوب بالحفاظ عليه.



ومن المتوقع أن يتحرك برقان لاستقطاب بعض اللاعبين المحليين في حال كان المتاحون مميزين ويقدمون الاضافة لـ «الذهبي».