مبارك الخالدي



استعاد العربي توازنه بالفوز على الشباب 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ستاد صباح السالم في افتتاح الجولة السابعة لدوري stc الممتاز، وبهذا الفوز ارتفع رصيد الاخضر الى 11 نقطة، وبقي الشباب عند رصيده السابق بـ4 نقاط. سجل للعربي جوسيب كنزيفيتش 10 وبندر السلام 27 وسلطان العنزي 82. وجاء الشوط الاول اقل من المتوسط مع افضلية نسبية للعربي الذي استحوذ على الكرة ونجح في الوصول لمرمى الحارس أحمد دشتي من الاطراف بتواجد السنوسي الهادي وعلي خلف ومن العمق بتقدم كنزيفيتش وسلطان العنزي للمساندة الهجومية، فيما اكتفى الشباب بالاعتماد على الكرات المرتدة والمهارة الفردية لاسينيو نداي. وتقدم الاخضر مبكرا بهدف كنزيفيتش الذي سدد الكرة بقوة من خارج المنطقة سكنت شباك الحارس دشتي (10)، ومن عرضية للسنوسي ارتقى بندر السلامة ووضع الكرة برأسه في الزاوية البعيدة (27). وفي الشوط الثاني نشط الشباب في محاولة لتقليص الفارق، ومن مجهود فردي لسلطان العنزي الذي مر من اكثر من مدافع ليرسل عرضية متقنة احسن علاء الدالي في التعامل معها مباشرة ليسكنها الشباك (52). وبسط الاخضر سيطرته حتى صافرة النهاية والظفر بثلاث نقاط ثمينة.