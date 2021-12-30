ناصر العنزي



تدخل مسابقة دوري stc للدرجة الممتازة في تنافس مثير اليوم ضمن الجولة السابعة، حيث تقام مواجهتان تجمع الأولى بين القادسية برصيد 12 نقطة وضيفه الفحيحيل بـ 5 نقاط على ملعبه محمد الحميد، ويسعى خلالها الأصفر الى تضميد جراحه ومصالحة جماهيره، وفي المباراة الأخرى، يلعب كاظمة المتصدر بـ 14 نقطة مع التضامن برصيد 4 نقاط لتأكيد وتثبيت صدارته.

وتتجه أنظار جماهير القادسية نحو ملعب المباراة بعد جولة سيئة للفريق خسر فيها أمام السالمية 2-3 في مباراة مثيرة وامتدت احداثها خارج أسوار الملعب، لذلك ستكون مباراة اليوم فرصة للأصفر لاستعادة توازنه بالفوز وتخفيف الضغط عن لاعبيه، ولكن أي نتيجة أخرى حتى لو التعادل فإن مصير المدرب الجزائري خير الدين مضوي سيكون مهددا بالإقالة.

والأصفر بخبرة لاعبيه وشبابه قادر على ان يرتب صفوفه مرة أخرى ويعود للمنافسة على الصدارة، أما الفحيحيل فقد حقق فوزه الأول في الدوري على التضامن وابتعد قليلا عن المراكز الثلاثة الأخيرة ولا شك في ان مهمته صعبة في وقف هجمات خصمه.

وفي المباراة الأخرى، فإن الفرصة متاحة للفريق الكظماوي ليعزز صدارته ويوسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه الكويت بعدما تعادل معه سلبيا في الجولة الماضية، والحق يقال ان الفضل يعود لمدربه الصربي داركو نيستروفيتش الذي طور من أداء الفريق وجعل له هوية لعب بعدما كان مشتتا في المواسم الماضية، كما ان حسن اختيار كاظمة للمحترفين ساهم في تقوية صفوفه وتحديدا المدافعين السويدي ميلاد ميشيل والجزائري عمادالدين عزي. ومن جانبه فإن التضامن في المركز قبل الأخير، وعليه أن يقوي من تنظيمه الدفاعي بعدما دخل مرماه 14 هدفا حتى الآن.