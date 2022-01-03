رباب الجوهري



كشف رئيس الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان عن أن كلفة شحن المواد الغذائية إلى الكويت تضاعفت 10 مرات خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت من 1400 دولار إلى 14 ألفا للطن، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الأولية نفسها.



وأشار البعيجان في تصريح خاص لـ «الأنباء» إلى أن أغلب شركات المواد الأولية قامت ببيع كل انتاجها لعام 2022 مقدما، وذلك بسبب متحورات فيروس كورونا، والاستمرار في تجميد تشغيل المصانع بشكل كامل، لافتا إلى أن تلك الشركات تقوم ببيع المواد الأولية للشركات المصنعة بأسعار خيالية.

واستشهد البعيجان بالزيوت قائلا «كنا نقوم بشراء الزيوت في 2020 وأواخر عام 2021 بسعر 900 دولار للطن، أما الآن فنتعاقد على نفس المنتج بسعر يتراوح بين 2400 و2600 للطن».



وأضاف أن هناك ارتفاعات غير مقبولة لباقي المواد الأولية اللازمة لتصنيع المنتجات الاستهلاكية، مطالبا الحكومة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة والمالية بالنظر إلى تجارب الدول المجاورة وتطبيق كافة السبل لتخفيف أعباء الشحن وتخفيف قيمة الخدمات المحلية كالمخازن والموانئ والجمارك.



وأكد أن التجار والمصنعين الكويتيين ليس لديهم القدرة على تحديد سعر السلعة، إذ يتم تحديدها وفقا لأسعار السلع في السوق الخارجية، مشيرا الى ان الحكومة يجب عليها إعادة النظر في قرارها بشأن تثبيت أسعار السلع ما قبل كورونا، مشددا على ضرورة تحديد الأسعار وفقا للنسب المعمول بها عالميا، إذ إن وزارة التجارة لديها دراية بتلك النسب لاسيما أنها تستورد من الخارج عبر شركة التموين.