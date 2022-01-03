عقد اجتماع تمهيدي في 17 الجاري وآخر موعد لتلقي العروض 1 فبراير المقبل

أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن مؤسسة البترول الكويتية ستوقع اتفاقية إطارية خاصة بالخدمات الاستشارية لدعم قطاع الموارد البشرية بمؤسسة البترول، وتمت دعوة 9 شركات عالمية للمشاركة في ممارسة من المزمع طرحها اليوم.



وقالت المصادر إن الممارسة ستكون محدودة على شركات: بوسطن جروب، استراتيجي آند، اﻛﺴﻨﺸﻴﺮ الشرق الأوسط، ماكينزي، اوليفر ويمان، ديلويت وآرنست آند يونغ وأيه تي كيرني وشركة بين آند كومباني.



وفي التفاصيل طلبت لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن طرح ممارسة بشأن الاتفاقية الإطارية بالخدمات الاستشارية لدعم قطاع الموارد البشرية على نهج (call-off Agreement)، وستقوم المؤسسة بعقد اجتماع تمهيدي عن بعد بتاريخ 17 يناير الجاري.



وأشارت الى أن آخر موعد لتقديم العطاءات المالية سيكون بتاريخ 1 فبراير المقبل، وتسري عطاءات الممارسة لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ الاقفال وتبلغ قيمة التأمين الأولى لهذه الممارسة مبلغا وقدره 15 الف دينار صالح طوال مدة سريان العطاء.



وذكرت أن المستشار الفني الفائز بالممارسة عليه بوضع استراتيجية الموارد البشرية لعام 2040 بما يتلاءم مع احتياجات وتوجهات الموارد البشرية الحالية والمستقبلية في القطاع النفطي.



وتسعى مؤسسة البترول الكويتية إلى تفعيل وتطوير مهام ومسؤوليات الموارد البشرية من خلال تطبيق أحدث وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال انطلاقا من إيمانها بأهمية العنصر البشري كدعامة أساسية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المرجوة من المؤسسة والشركات النفطية التابعة لمواكبة التغيرات والتطورات السريعة في عالم النفط والغاز، حيث تبنت المؤسسة تطبيق مبدأ الشريك الاستراتيجي الذي يهتم بتعزيز مفهوم الشراكة الاستراتيجية بين دوائر الموارد البشرية ودوائر العمليات المختلفة في القطاع النفطي وذلك لتلبية احتياجاتها بشكل فعال ومناسب لطبيعة عملها عوضا عن المفهوم السائد للموارد البشرية كجهة تنفيذية أو خدماتية.