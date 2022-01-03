طارق عرابي



كشفت أحدث البيانات العقارية الصادرة عن اتحاد العقاريين أن إجمالي أعداد العقارات الاستثمارية بالكويت بلغ مع نهاية العام 2021 نحو 12994 عمارة، موزعة على 19 منطقة استثمارية في مختلف محافظات الكويت، هي (أبوحليفة، الجابرية، الجهراء، الرقعي، السالمية، الشعب، الفحيحيل، الفروانية، الفنطاس، القبلة، المرقاب، المنقف، المهبولة، بنيد القار، جليب الشيوخ، حولي، خيطان، شرق وصباح السالم).



وأظهرت الاحصائية الجديدة التي أصدرها الاتحاد وحصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن أغلب العقارات الاستثمارية تتركز في محافظتي حولي والفروانية، بواقع 4722 عمارة في السالمية وحولي، و3215 عمارة في كل من جليب الشيوخ والفروانية وخيطان.

وتصدرت منطقة السالمية القائمة بعدد 2911 عمارة، تلتها حولي بعدد 1811 عمارة، ثم جليب الشيوخ بعدد 1181 عمارة، فيما حلت منطقة الفروانية بالمرتبة الرابعة بعدد 1152 عمارة. وفيما يلي قائمة تفصيلية بأعداد العقارات الاستثمارية في كل منطقة من الاعلى للأدنى:



1- السالمية 2911



2- حولي 1811



3- جليب الشيوخ 1181



4- الفروانية 1152



5- خيطان 882



6- المهبولة 799



7- المنقف 743



8- الفحيحيل 578



9- الجابرية 511



10- الجهراء 439



11- أبوحليفة 359



12- صباح السالم 315



13- شرق 313



14- الفنطاس 305



15- الرقعي 254



16- بنيد القار 198



17- الشعب 131



18- المرقاب 71



19- القبلة 41