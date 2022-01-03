رباب الجوهري



كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن الكويت تستعد لتدشين 6 ملحقيات تجارية في دول تتمتع معها بمعدلات تبادل تجاري عالية، وذات ثقل اقتصادي عالميا، بالإضافة إلى الدول التي تشهد استثمارات من شركات كويتية على نطاق واسع، وذلك بهدف دعم وتوطيد ورفع معدلات التبادل التجاري وكذلك إبرام ودعم المعاملات التجارية بما يتناسب وطموح الكويت في خطة التنمية.



وأضافت المصادر أن الكويت في هذا الصدد تستهدف تدشين ملحقيات تجارية في أميركا وآسيا وأوروبا، وتحديدا في كل من الولايات المتحدة الأميركية، والصين، واليابان، والهند، وفرنسا، وألمانيا.



وأكدت المصادر أن تنامي حجم التبادل التجاري واتساع دائرة المعاملات التجارية بين الكويت وتلك البلدان خلال السنوات الأخيرة، كان سببا رئيسيا في افتتاح الملحقيات الجديدة، والتي ستكون مهمتها الرئيسية حماية حقوق ومصالح المستثمرين الكويتيين في البلد المضيف، كما سيتولى الملحق التجاري حماية ممتلكات مواطني بلاده المتواجدين بالدولة التي يتواجد فيها، والعمل على حل أي إشكاليات تقف أمام تدفق استثماراتهم، علاوة على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص للشركات المستثمرة هناك والعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين.



ولفتت المصادر إلى أنه سيتم صقل مهارات المرشحين لتولي زمام الأمور في الملحقيات التجارية بما يتناسب مع مهامهم الجديدة، إذ ستقيم خلال الشهور المقبلة عددا من الدورات التدريبية لموظفي وزارة الخارجية والتجارة والكوادر الوطنية المرشحة لشغل منصب الملحق والمستشار التجاري في تلك البلدان.