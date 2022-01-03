24 سهماً سجلت قفزات بأسعارها العام الماضي.. دفعتها للارتفاع بالضعف

الشركات التابعة كلمة السر في الارتفاعات القياسية بين التأسيس والتخارج



المحرر الاقتصادي



مع انتهاء عام 2021، رصدت «الأنباء» في تحليل خاص بها نسبة ارتفاعات الأسهم المدرجة في البورصة الكويتية على مدار العام الماضي، حيث تبين من خلال الرصد وجود قائمة من 64 سهما تمكنت من تحقيق ارتفاعات بنسب تجاوزت 50%، وهناك 24 سهما سجلت ارتفاعات فاقت الضعف، بينما حقق الـ 40 سهما الأخرى قفزات تتراوح بين 50 و100%.



وعلى مستوى البورصة، بلغ متوسط ارتفاعات الأسهم المدرجة 26%، بينما بلغ متوسط ارتفاعات الأسهم المدرجة في السوق الأول 25.4%، وذلك بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها وتخفيف قيود كورونا وانخفاض الفائدة.



أما على صعيد القطاعات، فقد تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية ارتفاعات القطاعات بمتوسط ارتفاع للأسهم المدرجة في القطاع بلغت نسبته 58%، يليه قطاع الخدمات المالية بارتفاع 50%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا والذي يتضمن شركة واحدة بنسبة 49%، يليه قطاع العقار بنسبة 41%، والتأمين بنسبة بنسبة 38%، والصناعة بنسبة 29%.



كما صعد قطاع البنوك بنسبة 27%، يليه المواد الأساسية بنسبة ارتفاع 15%، بينما سجل قطاعي النفط والسلع الاستهلاكية ارتفاعات طفيفة بنسبة 6% و0.3% على التوالي، وشهد قطاعان فقط انخفاضات، هما الاتصالات والرعاية الصحية بنسبة تراجع 1.2% و3.6% على التوالي.



أكثر الأسهم ارتفاعاً



أما أكبر 10 أسهم حققت ارتفاعات خلال العام الماضي بنسب تفوق 130%، فهي كالتالي:



٭ تصدرت العيد للأغذية الارتفاعات بنسبة 289%، وتركزت الارتفاعات بالنصف الأول من العام، وقد أعلنت الشركة عن نمو ارباحها 52% على اساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من العام، كما أعلنت في أكتوبر الماضي عن تأسيس شركة تابعة تملك فيها 70% تتخصص في توريد قطاع المطاعم.



٭ جاء بيت الاستثمار الخليجي في المركز الثاني بارتفاع بنسبة 260% وقد تحولت الشركة للربحية في التسعة أشهر الأولى من العام، وحققت ارباحا قاربت 6 ملايين دينار.

كما سيطر على أهم اخبارها طوال العام تخارجت من مشاريع عقارية وبيع حصص في شركات تابعة وزميلة من بينها أركان وطفل المستقبل، كما شهدت زخم في تعاملات الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة على أسهم الشركة بالشراء والبيع.



٭ احتلت الوطنية العقارية المرتبة الثالثة بارتفاع نسبته 241%، وقد حققت الشركة ارباحا استثنائية في التسعة أشهر الأولى من العام بقيمة 225 مليون دينار، نتيجة تحقيقها ارباحا بقيمة 216 مليون دينار من شركة زميلة باعت نشاطها العالمي في مجال الخدمات اللوجستية.



٭ تأتي ايفا للفنادق في المركز الرابع بارتفاع 220% بعد أن تحولت للربحية بالتسعة أشهر الأولى من العام، وقد اتجهت الشركة خلال 2021 إلى التخارج من شركاتها التابعة وفنادقها في جنوب افريقيا.

وفي المقابل اتفقت الشركة على مشروع سكني فاخر مشترك على قطعة ارض مملوكة لشركة تابعة في الجميرا بالإمارات.



٭ في المركز الخامس جاءت مجموعة ارزان للتمويل والاستثمار بارتفاع 187%، وقد تمكنت الشركة في التحول من الخسارة للربحية تقارب 6 ملايين دينار في التسعة أشهر الأولى وفي يوليو الماضي، وأعلنت الشركة عن استثمارها ما يزيد عن مليون دولار أميركي في شركة سويفل من خلال صندوق بجزر الكايمان تملك فيه 29%، وقد تضاعفت القيمة السوقية 10 مرات في قيمة الاستثمار وتخطت 11 مليون دولار.



٭ ارتفع سهم مراكز التجارة العقارية 148% منذ بداية العام، ليحتل المرتبة السادسة في قائمة الارتفاعات.

وتكبدت الشركة خسائر بقيمة 117 ألف دينار في التسعة أشهر الأولى من العام، كما اشترت الشركة عقارين أحدهما عقار استثماري في المنقف بمحافظة الأحمدي والآخر في سورية.



٭ جاء سهم وثاق للتأمين التكافلي في المركز السابع بارتفاع 146%، وقد تحولت الشركة للربحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي كما قدم الرئيس التنفيذي للشركة استقالته في يوليو الماضي.



٭ أما سهم شركة سنرجي القابضة، التي تملك فيها مجموعة الصفاة للاستثمار والخير العالمية نسبة 40%، فقد صعد بنسبة 135%، وقد تحولت الشركة للخسارة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.



٭ صعد سهم بيت الأوراق المالية بنسبة 133% بعد أن تحولت الشركة للربحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام بأرباح بلغت قيمتها 3.3 ملايين دينار، وقد علقت الشركة في ديسمبر الجاري بعدم وجود أحداث جوهرية تؤثر على سعر السهم.



٭ صعد سهم شركة سنام العقارية بنسبة 132%، وقد تحولت الشركة للربحية في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، كما تم تنفيذ 4 صفقات خاصة على نحو 21 مليون سهم عند سعر 61 فلسا للسهم فيما يتداول السهم عند 76 فلسا للسهم.