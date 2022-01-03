طارق عرابي



في إطار سعيه لتوفير فرص استثمارية للمبادرين، كشف مصدر مسؤول لـ «الأنباء» بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن توجه الصندوق للتعاون مع القطاع التعاوني بالكويت، وذلك بهدف إفساح المجال أمام المبادرين للدخول والاستثمار في هذا القطاع الناجح.

وأضاف المصدر أن القطاع التعاوني في الكويت يعتبر أحد أهم وأكبر المنافذ التسويقية، لاسيما أن عدد الجمعيات التعاونية يصل حاليا إلى 75 جمعية تعاونية استهلاكية موزعة على جميع المحافظات، إضافة إلى اتحادين وجمعيتين نوعيتين و3 جمعيات انتاجية، ما جعلها تشكل جناحا ثالثا لدعم الاقتصاد الوطني إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص.



وقال إن الصندوق نجح في الحصول على فرص مميزة للمبادرين العاملين في أنشطة مختلفة منها على سبيل المثال (نشاط المأكولات الخفيفة، صالونات الحلاقة، الاحذية، الحقائب، الهدايا والكماليات).