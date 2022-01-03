حقق برايتون البيون أمس مفاجأة كبيرة بالفوز على ايفرتون 3-2 في معقل الأخير «غوديسون بارك» ضمن مواجهات الجولة الـ21، سجلها ماك اليستر بالدقيقتين (3 و71) ودان بران بالدقيقة (21)، فيما سجل لإيفرتون انثوني جوردون بالدقيقتين (53 و78) وأضاع له المهاجم كالفيرت ركلة جزاء بالدقيقة (25)، وبذلك رفع برايتون رصيده الى 27 نقطة احتل بها المركز الثامن، فيما توقف رصيد ايفرتون عند 19 نقطة بالمركز الـ15.



وفي مباراة ثانية، خطف برينتفورد فوزا مهما من ضيفه أستون فيلا، حيث افتتح دانى إنغز مهاجم «الفيلانز» التهديف بالدقيقة (16) ثم أدرك يوان ويسا التعادل بالدقيقة (42) وخطف ماديس روبرسليف هدف الفوز بالدقيقة (83)، ليرفع برينتفورد رصيده إلى النقطة 23 بالمركز الـ12، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 22 نقطة بالمركز الـ13.



وفي مباراة ثالثة نجح ليدز في حصد نقاط المباراة بالفوز على بيرنلي 3-1، حيث تقدم بهدف هاريسون بالدقيقة (39)، فيما أدرك كورني التعادل لبيرنلي بالدقيقة (54)، لكن ليدز عاد وسجل هدفين عبر ستيوارت دالاس بالدقيقة (77) ودانيال جيمس بالدقيقة (92)، وبذلك رفع ليدز رصيده الى 19نقطة بالمركز الـ 16 فيما استقر بيرنلي بالمركز الـ18 مع 11 نقطة.



هذا وتابع مان سيتي تحليقه منفردا في قمة الترتيب بعد فوزه الصعب على مضيفه أرسنال المنقوص عدديا 2-1 السبت، في افتتاح مباريات المرحلة الـ 21، في حين انتزع توتنهام فوزا صعبا على مضيفه واتفورد 1-0.



وحقق سيتي انتصاره الـ11 تواليا في «البريمييرليغ» حيث تعود خسارته الأخيرة إلى المرحلة العاشرة على أرضه أمام كريستال بالاس 0-2، كما أوقف سلسلة فريق «المدفعجية» الذي كان يسعى إلى تحقيق فوزه الخامس تواليا في الدوري والسادس في مختلف المسابقات، إلا أن أرسنال مني بخسارة أولى منذ سقوطه أمام إيفرتون 1-2 في المرحلة الخامسة عشرة.



وغاب مدرب أرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا عن اللقاء بسبب إصابته بفيروس كورونا، ليحل بدلا منه مساعده الهولندي ألبرت ستايفنبرغ.



واعترف مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا بأن فريقه المتعب كان محظوظا للخروج بنقاط المباراة الثلاث، وقال في هذا الصدد «كانوا أفضل منا، كانت الأمور صعبة لأننا افتقدنا الحيوية».



وعاد توتنهام بفوز ثمين في سعيه لإحراز احدى البطاقات المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا بتغلبه بصعوبة على واتفورد بهدف متأخر سجله مدافعه الكولومبي دافينسون سانشيس في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ورفع توتنهام رصيده الى 33 نقطة في المركز السادس ويملك مباراتين مؤجلتين.



وعاد وست هام بفوز ثمين على جاره اللندني كريستال بالاس 3-2، ليرفع الفائز رصيده الى 34 نقطة متخلفا بفارق نقطة واحدة عن أرسنال الرابع.