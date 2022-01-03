اقترب مدرب بروج البلجيكي فيليب كليمنت من تدريب نادي موناكو الفرنسي بدلا من الكرواتي نيكو كوفاتش، بحسب ما ذكر مصدر قريب من الإمارة، وأقيل كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ الألماني السابق، الخميس دون الإعلان عنها بشكل رسمي.



وبحسب المصادر، فإن كليمنت قبل توقيع عقد لمدة سنتين ونصف السنة، ويشرف المدرب البلجيكي (47 عاما) على بروج منذ مايو 2019، وقاده إلى لقب الدوري في آخر موسمين فيما يحتل راهنا مركز الوصافة. وأبلغ كوفاتش (50 عاما) بقرار إنهاء عقده الذي كان يمتد حتى 2023 من قبل مجلس الإدارة يوم الخميس. وكان كوفاتش قد تولى منصبه خلفا للإسباني روبرت مورينو في يوليو 2020 بعد تراجع نتائج الفريق.