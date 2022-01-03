أعلن أسطورة كرة القدم الياباني كازويوشي ميورا الملقب بـ «الملك كازو» عودته الى الملاعب بعمر الخامسة والخمسين أمس، وأكد اللاعب انه توصل الى اتفاق للعب في صفوف نادي سوزوكا بوينت غيترز الذي يلعب في مصاف الدرجة الرابعة في الدوري الياباني والذي يشرف على تدريبه شقيقه الأكبر.



وقال ميورا لوسائل الإعلام المحلية: «الفريق متفق بنسبة 100% مع رغباتي»، مشيرا الى رغبته في الاستمرار باللعب حتى بلوغه الستين من عمره. وكان ميورا عزز رقمه القياسي كاللاعب الأكبر سنا في اليابان عندما دافع عن ألوان يوكوهاما أف سي في دوري الدرجة الاولى في بلاده، لكن اكتفى بخوض دقيقة واحدة فقط في صفوف فريقه الذي أنهى الموسم في المركز الأخير.