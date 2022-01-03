قاد النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس الى فوز سهل على نيو اورليانز بيليكانز 136-113 بتسجيله «تريبل دابل» ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA)، في حين حقق نجم شيكاغو بولز ديمار ديروزان انجازا تاريخيا.



ونجح يانيس في 35 نقطة مع 16 متابعة و10 تمريرات حاسمة محققا «تريبل دابل» للمرة الثانية هذا الموسم والـ 27 في مسيرته، فبات على بعد مسافة واحدة من أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان.



وقال يانيس أفضل لاعب في الدوري عامي 2019 و2020 «حاولت الحفاظ على الروح القتالية طوال المباراة، اكون في افضل حالاتي بهذه الذهنية».



ورفع ميلووكي رصيده الى 25 انتصارا منذ مطلع الموسم الحالي ليحتل المركز الثالث في المنطقة الشرقية وراء بروكلين نتس وشيكاغو بولز.



ودخل نجم شيكاغو بولز ديمار ديروزان التاريخ عندما أصبح أول لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين يسجل سلتين حاسمتين في يومين تواليا في الرمق الأخير عندما انتزع الفوز لفريقه على واشنطن ويزاردز 120-119 بتسديدة ثلاثية منهياً المباراة بتسجيله 28 نقطة مع 9 متابعات و5 تمريرات حاسمة. وعزز شيكاغو صدارته للمنطقة الغربية برصيد 24 انتصارا.



وتغلب غولدن ستايت ووريرز على يوتا جاز بفضل تألق ستيفن كوري صاحب 28 نقطة، ليخرج فريقه فائزا 123-116 نقطة، كما فاز دنفر ناغتس على هيوستن روكتس 124-111، وسجل نجم بروكلين نتس جيمس هاردن «تريبل دابل» في سلة لوس انجيليس كليبرز ليقود فريقه الى الفوز 120-116.



وفي مباراة اخرى، تغلب ديترويت بيستونز على سان انتونيو سبيرز 117-116 بعد التمديد.