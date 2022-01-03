أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي ان نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي هو احد أربعة لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا (كوفيد-19).



وكان نادي العاصمة الفرنسية أعلن عن إصابة 4 لاعبين آخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم قبل أن يفعل يوم أمس، وهم بالاضافة الى ميسي، كل من الظهير الإسباني خوان برنات، ومواطنه الحارس سيرخيو ريكو، ولاعب الوسط ناثان بيتومازالا.



وأكد سان جرمان أن اللاعبين «سيخضعون للحجر كما تنص قوانين البروتوكول الصحي».



من جهة أخرى، أربك فيروس كورونا المتسجد (كوفيد-19) حسابات كبار أندية أوروبا بعدما أصاب عددا غير قليل من لاعبيها، وقد أعلن نادي يوفنتوس الايطالي اصابة مدافعه المخضرم جورجو كيليني بفيروس كورونا، وقال يوفنتوس في بيان «يقوم اللاعب باتباع القوانين المعتمدة حيث يخضع للحجر الصحي كما ينص البروتوكول الصحي».



وبحسب وسائل الاعلام المحلية، فإن قائد «اليوفي» قام بالحجر الصحي بطريقة احترازية خلال الأسبوع الحالي بعد مخالطته لأحد المصابين بكوفيد-19 قبل أن تأتي نتيجته ايجابية.



وكان يوفنتوس اعلن عن حالتين الجمعة طالتا البرازيلي ميلو وكارلو بينسوليو، ويستضيف يوفنتوس نابولي في السادس من الشهر الجاري لدى معاودة الدوري الايطالي نشاطه.



كما أعلن بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني ان أربعة من لاعبيه، من بينهم القائد مانويل نوير وأحد المدربين في الجهاز الفني، ثبتت إصابتهم بكوفيد-19. وقال النادي البافاري في بيان إن الحارس نوير سيغيب عن أول حصة تدريبية لهذا العام، والتي تم تأجيلها من 2 يناير إلى الثالث من الشهر نفسه «في ظل الوضع الوبائي الحالي».



وأشار النادي الى انه «ثبتت إصابة مانويل نوير وكينغسلي كومان وكورنتان توليسو وعمر ريتشاردز بفيروس كورونا».



وكشف البيان ان «اللاعبين جميعا في حالة جيدة، وكذلك مساعد المدرب دينو توبمولر، الذي ثبتت إصابته بالفيروس أيضا. جميعهم يخضعون للعزل في منازلهم».



وكان افتقد العملاق البافاري الى لاعب خط الوسط يوزوا كيميتش لفترة بلغت أربعة أسابيع في ديسمبر الماضي بعد إصابته بالفيروس ومضاعفاتها على حالته الصحية.



أصيب 4 لاعبين في صفوف باريس سان جرمان لم يتم الكشف عن هويتهم بفيروس كورونا بالاضافة الى احد أفراد الجهاز الفني قبل معاودة تدريبات الفريق كما اعلن نادي العاصمة الفرنسية السبت.