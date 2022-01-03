تمكن خيتافي من تحقيق انتصار مهم على ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني 1-0 في المواجهة التي جمعتهما مساء امس ضمن منافسات الجولة الـ19 من «الليغا»، على ملعب الأول «كولسيوم ألفونسو بيريز»، وسجل هدف المباراة الوحيد التركي إينيس أونال لمصلحة خيتافي (9)، ليرفع الفائز رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر، فيما بقي النادي الملكي عند 46 نقطة في صدارة جدول الترتيب.



جاءت المواجهة بضغط من ريال مدريد، لكن «الميرينغي» استقبل هدفا مبكرا في الدقيقة 9، حيث استغل إينيس أونال مهاجم خيتافي خطأ قاتلا من إيدير ميليتاو مدافع الملكي، داخل المنطقة ليقطع الكرة وينفرد بالحارس كورتوا ويسدد أسفل يساره، محرزا التقدم لأصحاب الأرض.



وكاد ريال مدريد يستقبل الهدف الثاني (14)، بخطأ آخر من ديفيد ألابا، لولا تقدم الحارس تيبو كورتوا الذي شتت الكرة، قبل أن تصل الى ماكسيموفيتش الذي سدد كرة ضعيفة بين يدي الحارس البلجيكي.



وحاول لوكا مودريتش تعديل النتيجة لـ«الريال» عندما تلقى تمريرة عرضية من بنزيمة وسدد كرة صاروخية ارتطمت بالعارضة الأفقية (16). واستمرت محاولات ريال مدريد لتعديل النتيجة، لكن دفاع خيتافي الصلب حرم الضيوف من تحقيق مرادهم، وكاد خيتافي ان يضاعف النتيجة عبر ألينيا في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع من الشوط الأول، عندما سدد كرة قوية ارتطمت بالمدافع ميليتاو وتحولت إلى ركنية، ليعلن الحكم نهاية الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 1-0. ومع بداية الشوط الثاني، هدد إينيس أونال مهاجم خيتافي مرمى ريال مدريد (55) لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا أمسكها بسهولة، ورد لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد، بتسديدة من حدود منطقة الجزاء، لكنها ذهبت، بين أحضان حارس مرمى خيتافي ديفيد سوريا (57). وكاد كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد يسجل هدف التعادل لـ«الميرينغي»، حيث سدد كرة داخل المنطقة تصدى لها كوينكا مدافع خيتافي بالرأس وحولها إلى الركنية (67).



وتألق حارس خيتافي بعدما منع تسديدة كاسيميرو لاعب خط وسط «الريال»، كرة على الطائر على حدود منطقة الجزاء (76)، وباءت جميع محاولات «الريال» بالفشل ليتلقى أول هزيمة في 2022.



وتختتم الجولة الـ 19 للدوري الإسباني لكرة القدم اليوم، بإقامة 3 مواجهات، يحل في الأولى ليفانتي ضيفا على فياريال، فيما يستضيف أوساسونا نظيره أتلتيك بيلباو، وفي المواجهة الثالثة يأمل وصيف الترتيب إشبيلية (38 نقطة) مواصلة المتصدر ريال مدريد عندما يلعب مع قادش الذي يحل في المركز الـ 19 برصيد 14 نقطة.