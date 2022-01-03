مني الروسي دانييل مدفيديف بخسارة مفاجئة أمام الفرنسي المغمور اوغو هامبر 7-6 (7-5) و5-7 و6-7 (2-7) أمس في كأس رابطة محترفي التنس «ATP» في أستراليا، لكن منتخب بلاده خرج فائزا من مواجهته مع فرنسا 2-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم ايطاليا واستراليا.



وتدافع روسيا عن لقبها في هذه البطولة بقيادة مدفيديف بطل فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي، لكن في غياب اندريه روبليف المصاب بفيروس كورونا.



وفي المباراة الثانية في الفردي، تغلب الروسي رومان سافيولين على الفرنسي ارتور ريندركنيش 2-6 و7-5 و6-3، في حين عوض مدفيديف في مباراة الزوجي الى جانب سافيولين وحققا الفوز على فابريس مارتان وادوار روجيه فاسلان 6-4 و6-4.



وخرجت الولايات المتحدة فائزة من مواجهتها مع جارتها كندا أيضا، بعدما تغلب جون ايسنر صاحب الإرسالات الصاروخية على برايدن شنور 6-1 و6-3، وتايلور فريترز على فيليكس اوجيه الياسيم 6-7 (6-8) و6-4 و6-4.



ويستمر دور المجموعات في هذه البطولة حتى السادس من الشهر الجاري وتتأهل المنتخبات المتصدرة في المجموعات الأربع إلى الدور نصف النهائي.