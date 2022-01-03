فاز أتلتكيو مدريد على رايو فاليكانو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل لكتيبة المدرب الأرجنتيني سيميوني أنخيل كوريا (28 و53)، وبذلك يرفع أتلتيكو رصيده إلى 32 نقطة يرتقي فيها إلى المركز الرابع فيما تراجع رايو فاليكانو إلى المركز الخامس وبرصيد 30 نقطة.



وفي مباراة أخرى، تعادل غرناطة وإلتشي دون أهداف ليصبح رصيد غرناطة 23 نقطة يحتل فيها المركز الثاني عشر، بينما ارتفع رصيد إلتشي إلى 16 نقطة محتلا فيها المركز السابع عشر ليكون أكثر قربا من مناطق خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.