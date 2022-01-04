ناصر العنزي



هل يواصل كاظمة انطلاقته وانفراده بالصدارة أم يعود القادسية لحالته المعهودة ويلحق به أول خسارة؟ هذا ما سنعرفه مساء اليوم عندما يلتقي الفريقان على ستاد الصداقة والسلام في بداية منافسات الجولة الـ 8 لدوري stc الممتاز.



يدخل الفريق الكظماوي المواجهة برصيد 17 نقطة وهو في أفضل حالاته المعنوية والفنية بقيادة مدربه المتمكن الصربي داركو نيستروفيتس الذي نجح حتى الآن في إثبات أحقيته بالصدارة بفارق نقطة عن الكويت الثاني، حيث ستشهد الجولات المقبلة صراعا كبيرا بين فرق المقدمة.



والبرتقالي هو الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن وفاز في 5 مباريات وتعادل في اثنتين وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 4 أهداف، وكان يعاني في المواسم الماضية من ضعف في خط دفاعه، الأمر الذي سارع المدرب بتصحيحه ودعم‫ خط الظهر بالسويدي ميلان ميشيل والجزائري عماد الدين غزي إضافة الى الظهيرين محمد العازمي وعلي عتيق، كما ساهم ثبات مستوى لاعبيه مثل حمد الحربي ورضا هاني وبندر بورسلي وأحمد العرسان وشبيب الخالدي في تماسك الفريق وبرز الأخير بشكل لافت حيث يتصدر قائمة الهدافين بـ 7 أهداف.



من جانبه، فإن القادسية بنقاطه الـ 13 يمر حاليا بمأزق بعدما أهدر النقاط تلو الأخرى وآخرها تعادله مع الفحيحيل 1-1 متراجعا إلى المركز الرابع، لذلك فإن أي تعثر له اليوم قد تطول نتائجه الجهار الفني بإشراف مدربه الجزائري خير الدين مضوي.



وقد عانى القادسية في المباريات السابقة وتحديدا منذ خسارته نهائي كأس سمو الأمير أمام الكويت، ولعب أفراده بروح انهزامية مما تسبب في خسارته من السالمية وتعادله مع الفحيحيل.



والحقيقة ان المدرب لا يلام وحده، فعدد من عناصر الفريق الأساسية لم تظهر بما يجب أن تكون عليه وفي مقدمتهم المحترفون الجامايكي روماريو والبوسني تاتار المتواجد في الاحتياط، وقد سارعت الإدارة بالتعاقد مع لاعب الوسط التونسي حسام السويسي (24 سنة)، ولا شك في أن القادسية بحاجة الى الفوز اليوم أكثر من خصمه كي يلتقط أنفاسه مجددا والعودة الى المنافسة على الصدارة مرة أخرى.

صافرة إماراتية

يدير مباراة اليوم بين القادسية وكاظمة ضمن الجولة الثامنة من الدوري الممتاز الحكم الإماراتي يحيى الملا ومواطنه صقر الزعابي حكما لـ«الفار»، وذلك بناء على طلب من نادي كاظمة، بعد ان تقدم بكتاب رسمي الى اتحاد الكرة.