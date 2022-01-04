هادي العنزي



عاد مساء أمس وفد منتخبنا الوطني لكرة السلة بعد ختام معسكره التدريبي في مدينتي ازميت واسطنبول التركيتين، ولعب خلاله 6 مباريات ودية مع عدد من الأندية التركية.



وذكر رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كرة السلة وإداري الوفد د.عبدالرحمن الناشي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن المعسكر التدريبي حقق النجاح المطلوب بشأن رفع الجاهزية الفنية والبدنية لجميع اللاعبين، وقال: «جاءت البداية مثالية ومتميزة، التزام عال من جميع اللاعبين بالتدريبات اليومية التي اقيمت على فترتين صباحية ومسائية، بقيادة المدرب التونسي عادل التلاتلي، وروح عالية، لكن وبعد الإعلان عن تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة إلى مايو المقبل، بسبب الحالة الصحية العامة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا والمتحور أوميكرون، تأثرت الروح المعنوية للاعبين سلبا، وقد قام الجهازان الإداري والفني باللازم لرفع الهمة وتحقيق أقصى استفادة من المعسكر».



وأشار الناشي إلى أن المباريات الودية التي خاضها الأزرق جاءت متدرجة من حيث المستوى الفني، وقد فاز الأزرق في أول مباراتين، فيما جاءت اللقاءات الأربعة الأخرى متكافئة من الناحيتين الفنية والبدنية، حيث لعب الفريق مع أندية تركية تحتل ترتيبا متقدما في الدوري التركي، وخسرنا عددا منها بفارق ضئيل من النقاط، ولكن بذات الوقت تحققت فائدة فنية كبيرة للاعبين، بعدما قدموا أداء رجوليا، كما تمكن الجهاز الفني من الوقوف على كثير من الملاحظات الفنية المهمة خلال المباريات.