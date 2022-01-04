يحيى حميدان



رفع منتخبنا الوطني لكرة الصالات من وتيرة استعداداته وتدريباته اليومية تحضيرا للمشاركة في كأس الخليج المقررة في مدينة الدمام بالسعودية خلال الفترة من 5 الى 14 فبراير المقبل.



ويحرص مدرب «الأزرق»، البرازيلي ريكاردو سابرال «كاكاو»، على التنويع في التدريبات بين الملعب وصالة الحديد لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين. من جهته، قال مدير منتخبنا الوطني حسين حبيب إن التدريبات اليومية تشهد روحا عالية من جانب اللاعبين الـ23 المختارين في القائمة الأولية لرغبتهم في التواجد بالقائمة النهائية والمشاركة في البطولة الخليجية.



وأضاف حبيب في حديث خاص مع «الأنباء» أن صفوف «الأزرق» مكتملة حاليا بعد التحاق الثلاثي المصاب حمد حياة وعبدالعزيز البسام وحارس المرمى عيسى الكندري بالتدريبات أمس، مشيرا إلى أن اللاعب عبدالعزيز الكندري اعتذر عن عدم التواجد في التدريبات والبطولة بسبب اختباراته الدراسية.



وبين حبيب أن خطة الإعداد للبطولة الخليجية ستشهد إقامة عدة مباريات تجريبية عالية المستوى في المعسكرين المقررين في سلوفاكيا وكرواتيا من 12 الجاري وحتى موعد السفر للدمام. إلى ذلك، يعتزم اتحاد الكرة استضافة منافسات كأس غرب آسيا للمنتخبات في كرة الصالات أواخر شهر مايو المقبل، في حين تسحب يوم الخميس في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة تصفيات كأس آسيا المزمع إقامتها في الكويت خلال الفترة من 25 سبتمبر حتى 20 أكتوبر المقبلين.



هذا، وقد اعتذر منتخبنا الوطني عن عدم المشاركة «الشرفية» في التصفيات لعدم تعطيل رزنامة المسابقات المحلية.