يعقوب العوضي



استأنف منتخبنا الوطني لكرة اليد تدريباته على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر الاتحاد في الدعية، وذلك ضمن استعداداته للمنافسات الآسيوية (تصفيات كأس العالم پولندا ـ السويد 2023) في الدمام 18 الجاري. وقاد التدريبات المدرب السلوفيني بوريس دينيتش، والذي أكد أن المعسكر التدريبي في مونتنيغرو ومقدونيا أتى بثماره فنيا وبدنيا، مشيدا بما قدمه اللاعبون طوال فترة الإعداد السابقة.



وحول توقعاته بشأن منافسات آسيا، أكد بوريس أن الأزرق قادر على تحقيق الطموحات لكن الالتزام بالتوجيهات الفنية والإدارية ضرورة ملحة للوصول إلى الإنجاز.



من جانب اخر، تتجه النية في نادي الصليبخات إلى إقامة معسكر تدريبي خارجي في فترة التوقف الحالية للدوري العام بقسميه الممتاز والدرجة الأولى، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 18 نقطة خلف المتصدر اليرموك برصيد 21 نقطة في دوري الدرجة الأولى، ويأمل الفريق إنهاء البطولة بحجز إحدى بطاقتي التأهل للدوري الممتاز، خاصة مع ما يقدمه الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدرب الوطني فيصل صيوان. ومن المقرر أن تجتمع الإدارة بالجهازين الإداري والفني في الأيام المقبلة لدراسة خطة الإعداد المناسبة للقسم الأخير من البطولة ولتحديد مدة المعسكر ومكان إقامته في حال تمت الموافقة عليه من الإدارة. وكانت تدريبات الفريق قد انطلقت قبل يومين على صالة النادي بقيادة صيوان والذي ركز على رفع معدل اللياقة البدنية وزيادة قوة التحمل.



وأكد صيوان أن مجلس الإدارة يهتم بدعم اللعبة والفريق بجهازيه الإداري والفني بغرض الوصول إلى الأهداف المنشودة.