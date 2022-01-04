أسامة المنصور



عبر مدير فريق راكان لسباقات السرعة محمد العجمي عن ثقته في أن يكون هناك تعاون مثمر بين أندية السيارات والدراجات الكويتية في المستقبل القريب.

وقال العجمي في تصريح لـ «الأنباء»: «اليوم نحن في أمس الحاجة لأن يكون هناك تعاون ملموس بين أندية السيارات والدراجات النارية وأن يأتي ثمار هذا التعاون في مصلحة الرياضيين فالكل مدرك أن هناك ظروفا تمر بها رياضتنا، ونحن كرياضيين وإخوة في مجالس إدارات الأندية علينا أن ندرك أننا إذا أردنا الإصلاح الرياضي المعني برياضة السيارات والدراجات فإن ذلك يتطلب جهدا وإخلاصا»، مشيرا إلى دور القائمين على إدارة مدينة الكويت لرياضة المحركات في استقطاب الشباب لممارسة هواياتهم وتفريغ طاقاتهم حيث لمسنا أن هناك إقبالا شديدا من الشباب لممارسة أنشطة وفعاليات رياضة السيارات والدراجات، ناهيك عن الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات وتوفير جميع الإمكانيات للمتسابقين.

وأوضح العجمي وجوب مد جسر التعاون بين الأندية المعنية لاسيما اننا مقبلون على صياغة خريطة الطريق الجديد لأندية السيارات ولكن ملف رياضة المحركات الكويتية إن جاز التعبير يجب أن تدرس كافة جوانبه الإدارية والفنية، بالإضافة إلى البحث في تلك المعطيات والنتائج المتوافرة على اعتبار أننا نتعايش اليوم مع الجيل الثالث ولدينا ما يكفينا من خبرة لإدارة دفة هذه الرياضة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أننا على قدر كاف في أن نقيم الوضع وعلى ضوء ذلك سنخرج باستراتيجية من شأنها أن تخدم الرياضة.

وأضاف: «أثبتت رياضة السيارات والدراجات الآلية أنها أداة فعالة ومرنة في نفس الوقت وهي كفيلة بأن تعزز أهداف تنمية الشباب الكويتي فهي كانت ومازالت تلعب دورا حيويا في احتواء الشباب بمختلف فئاته العمرية بل وهي قادرة أيضا على استيعاب قدراتهم في حال تم فتح المجال لهم من خلال إنشاء أكاديميات تمنحهم جرعة من الثقافة الرياضية الميكانيكية سواء على الجانب النظري أو العملي فهناك دراسات أجريت وجاءت بنتائج تفيد بأن المشاركة المنتظمة في الأنشطة الرياضية توفر فوائد اجتماعية فهي لا تؤثر على اللياقة البدنية تأثيرا مباشرا فحسب بل تغرس أيضا لدى الشباب خيارات حياة صحية».