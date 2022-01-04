مبارك الخالدي



تنتهي الخميس المقبل 6 يناير الجاري الفترة القانونية السنوية لسداد رسوم الاشتراكات لعضوية الجمعيات العمومية بالاندية وفقا لأحكام تعميم الهيئة العامة للرياضة بهذا الشأن برقم 25-2021. وقد قام عدد من الاندية أمس بالتذكير بالموعد المشار اليه مع ما يترتب عليه من آثار الشطب.



وكانت الهيئة العامة للرياضة قد شكلت في وقت سابق لجنة ثلاثية لتلقي الشكاوى الواردة من اعضاء الجمعيات العمومية بشأن الصعوبات التي يواجهونها اثناء اتمام عملية التسديد، حيث نجحت الهيئة في حل المشاكل، وابرزها تواجد مدير عام الهيئة حمود فليطح في نوفمبر الماضي في نادي الجهراء واشرافه على آلية التسديد والتسجيل، الأمر الذي ساهم في تسهيل الأمور على اعضاء الجمعية العمومية بالنادي.