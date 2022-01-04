مبارك الخالدي



يستضيف فريق الجهراء على ملعبه مساء اليوم غريمه الساحل في قمة مواجهات الجولة التاسعة لدوري stc للدرجة الأولى، ويخوض الفريقان المباراة وكل منهما يحمل في رصيده ١٣ نقطة وضعتهما في قمة الترتيب، وفي نفس التوقيت يلتقي فريق برقان برصيد ٧ نقاط مع الصليبخات وله نقطة واحدة على ستاد صباح السالم. ويغيب عن مواجهات الجولة صاحب المركز الثالث فريق خيطان بـ ١٢ نقطة. وتتجه الأنظار صوب اللقاء الأول حيث الإثارة والندية المتوقعة ورغبة الفريقين في الانفراد بالصدارة، وقد قدم الفريقان عروضا متوازنة في الآونة الأخيرة. وفي المباراة الثانية يسعى الجريح برقان بعد سلسلة من الخسائر واعتذار مدربه الوطني أنور يعقوب، وتعيبن البرتغالي ماريانو باريتو لاستعادة توازنه وكسب نقاط المباراة للإبقاء على حظوظه في المنافسة على حساب الصليبخات المتواضع.