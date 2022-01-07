مبارك الخالدي



يتجدد الصراع على صدارة الترتيب بين فرق دوري stc للدرجة الاولى مع انطلاق منافسات الجولة العاشرة من البطولة غدا، حيث يستضيف الساحل برصيد 14 نقطة فريق خيطان بـ 12 نقطة. وعلى ستاد عبدالله الخليفة يلتقي الجهراء وله 14 نقطة مع فريق برقان الذي يمتلك 7 نقاط. ويغيب عن مباريات الجولة فريق الصليبخات وله 4 نقاط. وتتجه الأنظار صوب ملعب ابوحليفة حيث لقاء الساحل مع خيطان حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والبقاء ضمن فرق المقدمة، ويمتلك الفريقان بين صفوفهما الادوات القادرة لصنع الفارق، ما يشير الى ارتقاء المباراة الى المستوى المأمول والمتوقع من الناحية الفنية.



وعلى ستاد عبدالله الخليفة تبدو الفرصة مواتية أمام الجهراء المنتشي بنتائجه اللافتة مؤخرا للتخلص من عقبة برقان الذي يمر بمرحلة من عدم الاستقرار، ويأمل الجهراء كسب نقاط المباراة والإبقاء على آماله كمنافس وشريك في الصدارة. وفي المقابل قد تكون المواجهة نقطة تحول للجريح برقان لإيقاف هدر النقاط والعودة إلى المنافسة مجددا.