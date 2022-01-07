اعتمد الاتحاد العربي للكرة الطائرة قائمة الأندية المشاركة ببطولة الأندية العربية الـ 40 التي ستحتضنها الجمهورية التونسية من 15 الى 27 فبراير المقبل وذلك بعد إغلاق باب المشاركة أول من امس.



وتسلمت الأمانة العامة موافقة 20 ناديا تمثل 12 دولة للمشاركة في البطولة وهي: الترجي، مستقبل المرسى (تونس)، الكويت، كاظمة (الكويت)، خيبل، الشعلة (اليمن)، الأهلي طرابلس، السويحلي (ليبيا)، السيب، الكامل والوافي (سلطنة عمان)، الريان، الأهلي (قطر)، سنجل، خدمات جباليا (فلسطين)، غاز الجنوب، البيشمركة (العراق)، داركليب (البحرين)، الترجي (السعودية)، شباب الحسين (الأردن)، الأولمبي الميلي الكتامي (الجزائر). وستجرى مراسم سحب القرعة 23 يناير الجاري بالبحرين مقر الاتحاد العربي للكرة الطائرة.



من جانب آخر، اعتمد اتحاد الكرة الطائرة ترشيحاته لعضوية اللجان العاملة باتحاد غرب آسيا للفترة المقبلة. وجاءت الترشيحات كالتالي: نايف الرشيدي للجنة المسابقات، وطلال العدواني للجنة التطوير، وجاسم الفيلكاوي للجنة الاعلام، وعبدالرحمن السهو للجنة التدريب، وطارق العريفي للجنة الكرة الطائرة الشاطئية، والحكم عادل بوناشي للجنة الحكام، والشيخة لولوة السالم للجنة المرأة.