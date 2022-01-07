ناصر العنزي - مبارك الخالدي



نجا العربي من فخ التعادل أمام اليرموك بالفوز عليه ٢ - ١ في المباراة التى جمعتهما مساء امس على ستاد عبدالله الخليفة في ختام الجولة الثامنة لدوري stc الممتاز، ونجح بذلك في ملاحقة فرق المقدمة. وبهذا الفوز اصبح رصيد الاخضر ١٤ نقطة فيما ظل اليرموك على 3 نقاط. سجل للعربي علي خلف (٦٨) وحسن حمدان (٦+٩٠) فيما سجل لليرموك احمد شبيب (٧٩).



وتميز الشوط الاول بالقوة والندية مع افضلية للعربي الذي استحوذ على الكرة بفضل مهارة سيف الحشان والسنوسي الهادي وجوسيب كنزيفيتش، لكنه لم ينجح في الوصول لمرمى الحارس احمد الفضلي. وفي المقابل، اجاد اليرموك اغلاق الثلث الاخير من الملعب والاعتماد على الكرات المرتدة للمتحرك الكولومبي كارلوس اندريس واحمد شبيب.



ولم يستفد كنزيفيتش من الكرة الثابتة القريبة من المرمى وسدد أعلى العارضة (14)، ومن هجمة سريعة نجح عثمان الدوسري من التسجيل في مرمى الحارس سليمان عبدالغفور لكن الحكم هاشم الإبراهيم بعد الرجوع لتقنية الفار ألغى الهدف بداعي التسلل، ومن تمريرة طولية وضع بندر السلامة كنزيفيتش بمواجهة المرمى لكن الكرة ارتدت من القائم الايمن (35).



وفي الشوط الثاني كاد كنزفيتش يضع العربي في المقدمة لكن الكرة ارتدت من القائم الأيمن (47)، واجرى مدرب الاخضر انتي ميشا ثلاث تبديلات دفعة واحدة، كما دفع بعلي خلف في محاولة لفك التكتل الدفاعي لليرامكة، ونجح خلف في التسجيل من عرضية عيسى وليد (68)، وبعدها ألغى الحكم قراره باحتساب ركلة جزاء للعربي بعد الرجوع الى تقنية الفار (75)، وادرك أحمد شبيب التعادل لليرموك من تسديدة قوية خدعت الحارس عبدالغفور (79). وفي الوقت القاتل نجح حسن حمدان في تسجيل هدف الفوز للعربي (٦+٩٠).



التضامن يقسو على النصر



وفي مباراة اخرى أول من أمس، أطاح التضامن بمضيفه النصر وتغلب عليه بنتيجة ثقيلة قوامها 4-1 في أفضل مباراة له بالدوري ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، فيما تجمد رصيد العنابي عند 9 نقاط. وسجل أهداف الفائز علي حرم من ركلة جزاء «45» وفيسكوبلاكا «51» ومشعل الشمري «71» وروليني توناتو «79»، فيما سجل هدف العنابي مهاجمه دينيس «55»، واستحق التضامن الفوز بعدما أحسن مدربه بيفارنيك في تشكيلته ونهجه الهجومي وساعده ظهور لاعبيه بحالة نشطة وتركيز ذهني، حيث استغلوا الفرص المتاحة أحسن استغلال، وجاء فوز التضامن في محله بعدما فقد نقاطا أخرت ترتيبه.



وجاءت خسارة النصر الثقيلة مفاجئة للمتابعين، حيث قاد الفريق فراس الخطيب مساعد المدرب سلمان عواد الموقوف وظهر العنابي بحالة متواضعة دفاعا وهجوما. ‫أدار المباراة أحمد العلي واحتسب ركلة جزاء صحيحة للتضامن.