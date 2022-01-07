يحيى حميدان



قال عضو مجلس ادارة نادي التضامن رئيس جهاز الكرة فهد دابس ان الصبر على الفريق في الآونة الاخيرة تكلل بالحصول على فوز كبير في «ديربي الفروانية» على حساب النصر 4-1 ضمن الجولة الثامنة من دوري «stc» الممتاز، مشيرا الى أن «العنيد» في المباريات الماضية كان ينقصه الحظ فقط بعدما قدم مستويات رائعة جعلت الجميع يشيد بالفريق وجهازه الفني بقيادة المدرب السلوفاكي رومان بيفارنيك.



وأضاف دابس في حديث خاص مع «الأنباء» أن هدف التضامن حاليا هو المنافسة على بطولتي كأس الأمير وكأس ولي العهد، وما الذي يمنعنا من رفع سقف طموحاتنا طالما كانت مشروعة؟، معتبرا أنه يثق تماما في اللاعبين والمدرب بيفارنيك وهو ما جعله يفكر في المنافسة والوصول على أقل تقدير للمباراة النهائية في إحدى البطولتين، وفي حال سار العمل كما هو مخطط له في الموسم المقبل نريد أن نحجز مقعدا في المنصات في أي بطولة نخوضها. وأوضح دابس أن انضمام المدافع الخبير عامر المعتوق لصفوف التضامن سيشكل اضافة كبيرة وهو شارك أمام النصر رغم تسجيله قبل ساعات معدودة ولم يتدرب معنا في أي حصة تدريبية قبلها، لافتا الى أن «العنيد» حاليا اكتفى من التعاقدات الا في حال أتيح لنا أحد اللاعبين المميزين ممن بإمكانهم اضافة الجودة لتشكيلتنا فلن نتردد في التوقيع معه.