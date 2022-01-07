عبدالعزيز جاسم



قدم مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سلمان عواد استقالته من تدريب الفريق، وذلك لعدم قدرته على مواصلة المشوار مع الفريق لعدد من الأسباب أبرزها الحادثة الأخيرة مع الحكم علي عباس والتي من المتوقع أن يتم إيقافه بسببها لفترة لا تقل عن 4 مباريات بالإضافة إلى عقوبة الطرد المباشر مباراتين. وكان العنابي قد تلقى ضربة موجعة أول من امس بعد تعرضه لهزيمة كبيرة من التضامن بنتيجة 1-4 ضمن الجولة الثامنة من دوري stc الممتاز تحت قيادة مساعد المدرب السوري فراس الخطيب.



وقال رئيس جهاز الكرة في النادي فيصل العدواني إن المدرب سلمان عواد أبلغه عقب المباراة باستقالته وعدم قدرته على مواصلة المشوار مع العنابي، مشيرا إلى أنه حزين جدا على رحيل عواد لشخصيته المميزة وكذلك لقدرته التدريبية. وأضاف: أبلغني عواد أنه غير قادر على التركيز، وأقولها بصراحة انه فكر في مصلحة الفريق قبل مصلحته الشخصية لأنه لا يعلم الفترة التي سيغيب فيها عن العنابي في حال صدور قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة، وقد حاولت وعدد من الشخصيات لثنيه عن قراره لكنه كان مصرا على ذلك.



إلى ذلك ، اتفقت إدارة النصر مع المدرب الوطني محمد المشعان على قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة ، ومن المتوقع ان يقود التدريبات اليوم.



وكان مساعد المدرب فراس الخطيب تقدم أيضا باستقالته، وقال على حسابه الشخصي في «تويتر»: «استقلت مع الكابتن سلمان عواد من تدريب نادي النصر وعلى ذلك أتقدم بالشكر لادارة النادي والكابتن سلمان وفيصل العدواني على ثقتهم بي وأتمنى لهم التوفيق، ‏كما اتوجه بالشكر لاخواني اللاعبين وأتمنى أن يعذرونا جميعا ان كان هناك اي تقصير».