يحيى حميدان



أكد رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد الملا أن مواجهة الغد أمام الساحل ضمن الجولة العاشرة من دوري «stc» للدرجة الأولى ستكون صعبة بالتأكيد أمام منافس عنيد، إلا أننا نعتبر هذه المباراة مجرد 3 نقاط فقط، ولن تكون المباراة الحاسمة في صراع التأهل الى الدوري الممتاز. وأضاف الملا في حديث خاص مع «الأنباء» أن كامل عناصر «الأحمر والأسود» مستعدون لمواجهة الغد دون غيابات باستثناء استمرار غياب أحمد عادل للإصابة والذي سيكون جاهزا للعب في المباراة التي تليها أمام الجهراء يوم 13 الجاري.



وأشار إلى أن خيطان يتواجد في دوري صعب ومعقد ولا يمكن التنبؤ بالمستقبل، إذ إن المنافسة مفتوحة على كل الاحتمالات، وليس الأفضل هو من يفوز في المباريات، ولاعبونا يدركون ذلك تماما ولديهم الطموح للمنافسة حتى الرمق الأخير.



وأوضح الملا أن خيطان فسخ عقد الحارس الثالث حمد الخالدي بالتراضي بين الطرفين لرغبته في الحصول على الفرصة للعب في ناد آخر.