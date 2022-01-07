وقّع المهاجم الدولي الإيفواري جمعة سعيد عقد انضمامه رسميا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية لمدة 6 أشهر، ليعود بذلك إلى صفوف الفريق الذي بدأ معه تجربته في 2014، قبل انتقاله للكويت لعدة مواسم. ويحل سعيد بديلا للبرازيلي دوغلاس الذي تكفلت إدارة السالمية بعلاجه على نفقتها في إسبانيا، قادما من النهضة العماني الذي بدأ معه الموسم الحالي، قبل أن يتوصل الطرفان إلى صيغة توافقية لإنهاء التعاقد بالتراضي، بعد أن تمكنت إدارة السماوي من رفع الحظر المؤقت بمنعها من التعاقدات من قبل الاتحاد الدولي للعبة، بسبب قضايا مرفوعة من لاعبين محترفين سابقين.