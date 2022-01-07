هادي العنزي



أكد المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية بداح الهاجري أن التركيز كان منصبّا بالدرجة الأولى في مواجهة الفحيحيل التي انتهت لمصلحة فريقه 2-0 ضمن مواجهات الجولة الـ 8 لدوري stc للدرجة الممتازة، على الخروج بالنقاط الثلاث كاملة، مشيرا الى تقليص المدة الزمنية بين المباريات، حيث كان في بداية الدوري مباراة كل أسبوع، وفي الجولات الأخيرة للمسابقة أضحت المباريات تقام كل 4 أيام أو خمسة على أقصى تقدير، في تصاعد واضح لرتم المباريات، وعليه فإن هذا الأمر يؤخذ بالحسبان.



من جانبه، ذكر مدير السالمية بدر الخالدي أن فريقه قدم أداء هجوميا متميزا في الشوط الأول، توجه بالخروج متقدما بهدفين دون رد، مضيفا أن النتيجة هي الأهم في مباريات الدوري، وقد ظفرنا بالمراد، وسنأخذ جميع المواجهات المقبلة كأنها نهائي كؤوس، نظرا لارتفاع حدة المنافسة بين الفرق المتنافسة على المراكز الأولى، وكذلك لتقارب المستوى الفني، والسالمية يحرز تقدما ملموسا من مباراة لأخرى، ونأمل المحافظة على هذا الأداء والروح العالية للاعبين خلال المراحل المهمة المقبلة.



من جهته، أشار مدرب الفحيحيل ظاهر العدواني الى أن هدفي السالمية كانا من أخطاء بسيطة غير متوقعة في الشوط الأول، ما جعل فريقه يبدأ متأخرا بهدفين، لكن في الشوط الثاني قمنا بتغيير طريقة اللعب، وبدأ الفحيحيل يأخذ زمام المبادرة بالهجوم، وتشكيل خطورة حقيقية على مرمى الخصم، وتمكنا من تحييد خط الهجوم للخصم وأبطلنا فعاليته، مشددا على أن «الأحمر» لديه الكثير ليقدمه، وقادر على تقديم مستويات متميزة.



وطالب العدواني حكام مباريات الدوري الممتاز بالتشدد في عدم إعطاء الفرصة لأي فريق بإضاعة الوقت، خاصة في الشوط الثاني، مضيفا أن مواجهة السالمية شهدت إهدارا متعمدا لوقت المباراة، وهذا أمر لا يطاق ومن شأنه أن يسهم في قتل المنافسة.