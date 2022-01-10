اختتمت منافسات المرحلة الأولى لدوري السيدات للاسكواش بمشاركة 6 أندية، وتمكنت سيدات نادي الكويت من التربع على القمة بالحصول على العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، ويلاحقهن فريقا سيدات العربي والقرين برصيد 10 نقاط لكل منهما فيما تمكن فريق سيدات سلوى من فرض أنفسهن كأحد أهم الفرق بحصوله على 9 نقاط ومزاحمة فرق المقدمة في أول بطولة رسمية للسيدات.



ويمثل فرق سيدات الكويت اللاعبات عايشة الحمد، وشيماء الرشيد، وهديل العبيد، وخديجة بوعباس وكاترين رافول.



هذا، وستنطلق مباريات المرحلة الثانية في منتصف فبراير المقبل.



من جانبها، أكدت لاعبة نادي الكويت هديل العبيد ان وجود دوري رسمي للمرة الأولى بتاريخ اللعبة بالكويت أعطى أهمية كبيرة لدور المرأة في رياضة الاسكواش، متمنية ان تتطور المشاركة على المستوى الخارجي وتمثيل الكويت في المحافل الدولية، مشيرة إلى أن البداية تبشر بالخير بوجود لاعبات جيدات فنيا باستطاعتهن المنافسة على المراكز الأولى على المستويين الخليجي والعربي.



وشكرت العبيد اتحاد اللعبة وخصت بالذكر اللجنة النسائية برئاسة حامد العمران على اهتمامها الكبير باللعبة ومتابعة المباريات عن كثب ما يرفع الجانب المعنوي عند اللاعبات.