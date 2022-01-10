استقبل رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر في الاتحاد الكويتي للتنس بمجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس نجم منتخب الكويت الوطني للتنس للناشئين محمد جاسم العوضي بصحبة والده، وذلك بمناسبة الإنجاز الكبير الذي حققه اللاعب بدخوله ضمن أفضل 10 لاعبين ناشئين في قارة آسيا، باحتلاله المركز الـ 9 في تصنيف الاتحاد الآسيوي للتنس للناشئين تحت 14 سنة.



وأشاد الجابر بهذا الإنجاز المتميز وغير المسبوق في تاريخ التنس الكويتي، لاسيما في فئة الناشئين تحت 14 سنة، مضيفا أن هذا الإنجاز يؤكد جهود اللاعب العوضي والتزامه بالتدريب بالمنتخب الوطني للتنس بالتنسيق مع أكاديمية رافا نادال التي تدرب لاعبي المنتخب الوطني.



وأكد الجابر أن هذا الإنجاز المتميز يأتي ثمرة للبرامج والخطط التي وضعها الاتحاد الكويتي للتنس للاعبي المنتخبات الوطنية في كل الفئات السنية، وذلك بدعم من الهيئة العامة للرياضة، وأثنى بدور والد اللاعب العوضي ودعمه المستمر له حتى وصل إلى هذا المستوى، كما أكد تقديم المزيد من الدعم للعوضي من أجل استمراره في التصنيف المتقدم وحتى يستمر تفوقه كذلك في الفئات السنية الأعلى على المستويين الآسيوي والدولي.