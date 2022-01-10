ناصر العنزي



تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة التاسعة والأخيرة بالقسم الأول من دوري stc الممتاز بإقامة مباراتين، حيث يستضيف في الأولى الشباب التاسع بـ 4 نقاط على ملعبه التضامن السابع برصيد 7 نقاط، وفي المباراة الأخرى يلتقي القادسية الرابع بـ 16 نقطة مع النصر السادس برصيد 9 نقاط على ملعب محمد الحمد.



وفي مباراة الشباب والتضامن ستكون المواجهة شديدة بينهما لحاجتهما للنقاط الثلاث والابتعاد عن المراكز المتأخرة بعدما فقدا نقاطا في بداية المسابقة، ولكن التضامن عوض ذلك بفوز ثمين على النصر في الجولة الماضية وبأربعة أهداف رفعت من معنويات لاعبي الفريق، حيث كان يقدم التضامن عروضا جيدة لكنه يخسر، ويسعى اليوم إلى تحقيق الفوز كي يكون في مأمن، أما الشباب فقد ساءت عروضه في الدوري واحتل مركزا متأخرا (التاسع) بعدما تكبد 6 خسائر وفاز في واحدة وتعادل في مثلها وأصبح مهددا بالهبوط للدرجة الأولى إذا استمر كما هو عليه، وقد وضحت حاجة الفريق إلى التجديد في طريقة لعبه بعدما عجز عن تسجيل الأهداف وسجل 3 أهداف فقط.‫



وفي المباراة الأخرى، فالقادسية يتحين الفرصة لتحقيق الفوز ومشاركة الصدارة مؤقتا، ولا شك أن فوزه على كاظمة في الجولة الماضية فتح الباب لبقية الفرق للتنافس على الصدارة، حيث اعتلى الكويت الصدارة حتى الآن، وما يزيد العبء النفسي على لاعبي الأصفر أنهم مطالبون بالفوز في كل مباراة كي يتجنبوا انتقادات جماهيرهم الحادة كما حصل في الجولتين السادسة والسابعة قبل أن يعود ويحقق فوزا رائعا على كاظمة.



أما النصر فقد تسببت خسارته أمام التضامن باستقالة مدربه سلمان عواد ومساعده فراس الخطيب وإسناد المهمة إلى المدرب الوطني د.محمد المشعان الذي سبق له تدريب الفريق، لذلك فهو قريب من قدرات الفريق وعلى تفاهم مع جهازه الإداري، والعنابي قادر على العودة إلى مستواه الذي كان عليه في بداية الدوري.