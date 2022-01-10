مبارك الخالدي



عبر المنسق الاعلامي بنادي الجهراء صالح الجنفاوي عن خيبة امله بعد الخسارة من فريق برقان 0-1 في ختام الجولة العاشرة من دوري stc للدرجة الاولى، وتوقف رصيد الفريق عند 14 نقطة في المركز الثاني. وأضاف اننا لم نكن نتوقع هذه النتيجة بعد المؤشر التصاعدي لفريقنا في المباريات السابقة، فلم نقدم المستوى الذي اعتدنا عليه مؤخرا وافتقدنا التركيز، وفي المقابل نبارك لفريق برقان الفوز بعد الاستفادة من هجمة عكسية في الاوقات المتأخرة ونجح في تسجيل هدف انهى به المباراة. وأكد الجنفاوي ان الخسارة ليست نهاية المطاف ولازلنا في دائرة المنافسة، والصراع على حجز احدى بطاقتي التأهل لايزال مفتوحا على مصراعيه، ولدينا ثقة كبيرة بلاعبينا وكذلك بالجهاز الفني لتصحيح الاخطاء في المباراة المقبلة امام فريق خيطان الخميس المقبل وهي مباراة صعبة، ونتمنى ان تكون بوابة العودة الى المستوى المعهود وتحقيق الفوز والبقاء في دائرة المنافسة.