عبدالعزيز جاسم



دخل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية خالد صباح أمس تدريبات الفريق الجماعية بعد غياب استمر لمدة شهر تقريبا بعد إصابته بتمزق عضلي، حيث كان يجري عملية التأهيل بين عيادتي اتحاد الكرة والنادي إلا أنه لن يتمكن من المشاركة في مواجهة اليوم أمام النصر بالدوري، وذلك برغبة من الجهازين الطبي والفني حتى يستعيد لياقته البدنية بشكل تدريجي على أو يكون جاهزا للمشاركة في الدور التمهيدي لكأس سمو ولي العهد أمام السالمية الذي ينطلق 18 الجاري.



وسيكون الغائب الوحيد بشكل رسمي حتى تدريبات أمس عن المواجهة حارس المرمى خالد الرشيدي الذي يخضع لعقوبة من لجنة الانضباط بالحرمان من المشاركة 8 مباريات، وقدم النادي استئنافا وينتظر القرار خلال الأيام المقبلة، فيما سيكون المهاجم أحمد الرياحي جاهزا بعد أن لعب بديلا في مواجهة كاظمة حيث كان يعاني من كدمة. ومن المقرر أن يظهر اليوم للمرة الأولى لاعب الوسط التونسي حسام السويسي بعدما انتظم في تدريبات الأصفر خلال الثلاثة أيام الماضية وتبقى مشاركته بيد المدرب الجزائري خير الدين مضوي خصوصا ان ادارة النادي قامت بقيده في كشوفات الفريق أمس.