هادي العنزي



وضعت سيدات الكويت خطوة أولى في المباراة النهائية لدوري URC لكرة قدم الصالات للسيدات، بعدما تغلبن على نظيراتهن بنادي سلوى الصباح 5-0 بصالة نادي الكويت أمس الأول، في المواجهة الأولى التي جمعت الفريقين بالدور نصف النهائي للبطولة الذي يقام بنظام «بلاي أوف»، بأفضلية مباراتين من ثلاث متاحة. فيما تأجلت المواجهة الأولى بين سيدات العربي ونادي الفتاة بنفس الدور بسبب إصابة عدد من لاعبات الأخضر بفيروس كورونا، على أن تقام المباراة خلال الأيام المقبلة. جاءت مواجهة الكويت حامل اللقب وفريق «سلوى الصباح» من جانب واحد في أغلب فتراتها، وظهرت الرغبة واضحة للمدرب الوطني رائد عبدالرزاق لحسم النتيجة في شوطها الأول، وبالفعل شنت سيدات «الأبيض» هجوما مركزا، تمكن من خلاله بتسجيل ثلاثة أهداف. واجتهدت لاعبات نادي سلوى مع بداية الشوط الثاني بقيادة شيماء الزامل، والدولية الإيرانية فرشته كريمي، لكنهن اصطدمن بصلابة وحسن تنظيم دفاعي للكويت، والذي حال دون تقليص الفارق، وبمرور الوقت أشرك مدرب الكويت عبدالرزاق عددا من اللاعبات لإتاحة الفرصة لتقديم أنفسهن، وبالفعل تمكن من تسجيل حضور جيد، وزاد «الأبيض» من غلته التهديفية بتسجيل هدفين عبر شروق الحميداني وعبير الرفاعي. وتقام الجولة الثانية للدور نصف النهائي السبت المقبل.