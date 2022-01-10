برعاية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي ناب عن سموه محافظ حولي محمد الأصفر وبحضور رئيس النادي الكويتي للهجن حسين الدواس وأعضاء مجلس الإدارة، توج الذلول «سيطرة» لنواف الدوسري بطلا لكأس سموه لسباقات الهجن.



وقد أعرب الأصفر عن سعادته بالإنابة عن سمو ولي العهد بحضور المهرجان الكبير لرياضة الآباء والأجداد وتسليم الجوائز المقدمة من سموه للفائزين، مشيدا بالتنظيم والضيافة العربية الأصيلة، كما شكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم الواضحة لإنجاح المهرجان.



بدوره، أعرب الدواس عن سعادته بنجاح المهرجان الذي تصادف مع أول سباقات العام الجديد، مضيفا أن سعادته وسعادة أعضاء مجلس الإدارة بنجاح المهرجان الكبير لا توصف. وقد أسفرت النتائج عن فوز الذلول «الواعي» بكأس النادي المخصص للثنايا قعدان على مسافة 8 كيلو، وفوز الذلول «محسوب» لربيح فراج العجمي بالشوط المخصص للسودانيات على مسافة 8 كيلو، وايضا فوز الذلول «مبشرة» لعسيلان فهد بالشوط المخصص للجذاع أبكار على- مسافة 6 كيلو. وفي شوط الفحول فاز الذلول «مرعوش» لفهد مقبل بالمركز الأول، كما فاز الذلول «نجد» لربيح العجمي بالشوط المخصص للجذاع قعدان.