قامت اللجنة الكويتية لرياضة المشي وهى إحدى اللجان المنبثقة من اللجنة الأولمبية الكويتية بالاحتفال بالعام الجديد بإقامة فعالية المنتسبين لها للمشي السريع لمسافة 10 كم تحت رعاية رئيس اللجنة د.مصطفي جوهر حيات تحت شعار «عام جديد يعود بالرخاء على الكويت» شارك فيه العشرات من أعضاء اللجنة في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.



وقد انطلق الحضور من بداية ممشي المارينا انطلاقا حتى رأس الأرض والعودة مرة أخرى تحت رؤية «هيا... نمشي»، وقد صرح المنسق العام للجنة الكويتية لرياضة المشي م.محمود صبري بأن رسالة الفعالية للمجتمع هي أن رياضة المشي هي رياضة يمكن مزاولتها في أي مكان أو زمان وغير مقصورة على فئة عمرية واحدة ومتاحة للجميع يمارسها الكبير والصغير فهي لا تحتاج إلى تجهيزات خاصة أو معدات أو أي مهارات خاصة ونادر جدا أن تؤدي إلى الإصابة كما يمكنك مزاولتها بمفردك أو بمجموعة وهى إحدى الوسائل المهمة للوقاية من الأمراض المزمنة وترفع من مستوى اللياقة البدنية كما أنها تحرك معظم عضلات الجسم فتساعد على حرق الدهون وبالتالي تخفيض الوزن. من جانبه، قال الزميل ممدوح سريع انها رياضة يتحكم فيها الممارس في مدة الممارسة وشدتها وزمنها وهى رياضة لكل الفئات وتشمل البسطاء والنبلاء لعدم الحاجة إلى تكلفة مالية لممارستها.