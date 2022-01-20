عبدالعزيز جاسم



تعاقــدت إدارة نادي كاظمة مع لاعب وسط فريق الفيصلـي الأردنـــي يوسـف أبو جلبوش (23 عاما) للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على أن يتم قيده في كشوفات الفريق خلال الأيام المقبلة.



ويأتي التعاقد مع أبوجلبوش بدلا من صانع اللعب البرازيلي مايكون سانتانا الذي قرر النادي فسخ التعاقد معه رسميا أول من أمس، وكذلك مع مواطنه المهاجم ماتيوس إدواردو، ومازال النادي يفاضل بين اكثر من لاعب لتعويض الأخير من بينهم مهاجم جزائري وآخر تونسي.



إلى ذلك، سيغيب عن مواجهة خيطان اليوم في كأس سمو ولي العهد حارس المرمى حسين كنكوني بسبب الإصابة وشبيب الخالدي بنسبة كبيرة، وذلك للإرهاق.