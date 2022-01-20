مبارك الخالدي



يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي إلى تدريباته المعتادة الليلة في ستاد صباح السالم بالمنصورية، وذلك بعد انقطاع قسري بسبب تداعيات فيروس كورونا. وكان الأخضر قد علق تجمعاته والتدريبات لمدة ثلاثة أيام بعد اكتشاف إصابات غير قليلة بين صفوفه شملت لاعبين وإداريين وأعضاء من الجهازين الفني والطبي، ما أجبر الإدارة والجهاز الفني على وقف التدريبات وحصر المخالطين حرصا على سلامتهم وأسرهم.



ومن المتوقع أن يحضر التجمع العرباوي الليلة اللاعبون غير المصابين، ومنهم الليبي السنوسي الهادي والمحترفون الجدد الليبي محمد صولة والجزائري طارق بوعبطة والسوداني وليد الشعلة الذي أنهى الحجر الصحي، إضافة الى عدد من لاعبي فريق تحت 20 سنة لوضعهم تحت نظر الجهاز الفني تحسبا للظروف الطارئة وتعاملا مع لائحة لجنة المسابقات الصادرة مؤخرا والخاصة بجائحة كورونا.



الجدير بالذكر أن اتحاد كرة القدم، ونظرا لتفشي وباء كورونا في صفوف فريق العربي قد اتخذ قرارا بتأجيل مباراة الأخضر أمام التضامن ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس سمو ولي العهد والتي كان مقررا لها غدا الجمعة لتقام في وقت آخر، كما قرر ترحيل مباراة كأس السوبر أمام الكويت والتي كان محددا لها الاثنين الماضي الى فبراير المقبل لذات السبب.