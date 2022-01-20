يعقوب العوضي



تأهل منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى الدور الثاني من بطولة كأس آسيا بنسختها الـ 20 والمقامة في مدينة الدمام بالسعودية بعد فوزه أمس على سنغافورة 43 - 14، ورفع رصيده إلى 4 نقاط مشاركا كوريا الجنوبية صدارة ترتيب المجموعة الأولى بنفس الرصيد. ويلتقي الأزرق في الـ 6.00 مساء اليوم مع المنتخب الكوري لحسم الصدارة.



وظهر المنتخب متسيدا المباراة منذ بدايتها نظرا لتواضع المنافس. إلى ذلك، راجع الجهاز الفني بقيادة المدرب السلوفيني بوريس دينيتش مباراتي المنتخب الكوري للاحتراز من الخطورة الكامنة في مفاتيح لعب المنافس، كما استعرض بوريس بعض الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها منتخبنا في المباراتين السابقتين بغرض تفاديها في المواجهة المنتظرة اليوم.



ويقضي نظام البطولة بتأهل الأول والثاني من المجموعات الأربع إلى الدور الثاني، ثم تقسم الفرق الى مجموعتين يلعب فيها بطل ووصيف كل مجموعة مع الأخرى بطريقة المقص، فيما يتواجه صاحبا المركز الثالث على البطاقة الأخيرة ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم أصحاب المراكز الخمسة الأولى في نهاية المطاف.