ناصر العنزي - مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم



تقام اليوم مباراتان ضمن الدور التمهيدي لكأس سمو ولي العهد، حيث يلعب النصر مع الساحل على ستاد الصداقة والسلام، وكاظمة وخيطان على ملعب علي صباح السالم. وكان مقررا أن تقام المباراتان أمس لكن تم تأجيلهما إلى اليوم بسبب تأجيل انطلاق المسابقة نتيجة إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا.



وفي مباراة النصر والساحل، الأول مر بظروف صعبة خلال مشاركته في الدوري الممتاز وتمت الاستعانة بالمدرب الوطني محمد المشعان بدلا من المستقيل سلمان عواد. والعنابي مؤهل للفوز اليوم إذا أحسن استغلال الإمكانيات الجيدة التي يمتلكها لاعبوه ومنها القدرة على التسجيل. أما الساحل فيلعب في الدرجة الأولى ويسعى إلى تخطي هذه المرحلة وتحقيق نتائج جيدة.



وفي مباراة كاظمة وخيطان فإن البرتقالي يدخل منافسا قويا على اللقب بعدما أنهى القسم الأول من الدوري الممتاز متصدرا الفرق بعد منافسات مثيرة مع الكويت والقادسية، ولذلك عليه أن يبرهن على تفوقه بالمنافسة على لقب البطولة حيث بات مؤهلا للفوز بالكأس بقيادة مدربه الصربي داركو الذي أحسن في توظيف لاعبيه وأوجد تشكيلة متفاهمة بعدما ابتعد كاظمة طويلا عن المنافسة. وعلى الطرف الآخر، يدخل خيطان أحد فرق الدرجة الأولى من أجل تحقيق نتيجة طيبة في الكأس التي تقام بنظام خروج المغلوب والتي قد تحفل بالمفاجآت.



الى ذلك، قرر اتحاد كرة القدم تأجيل مباراة اليرموك والشباب في الدور التمهيدي من بطولة كأس سمو ولي العهد، والتي كانت مقررة أمس.



ويأتي قرار التأجيل حفاظا على سلامة وصحة اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية والطبية والإعلامية بعد ثبوت إصابة 8 لاعبين من اليرموك بفيروس كورونا.



كما أظهرت نتائج مسحات PCR التي قام بعملها الفريق الأول لكرة القدم في القادسية إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا وهم: بدر المطوع وصالح الشيخ وخالد إبراهيم والمهاجم الجامايكي روماريو ويليامز.



وينتظر الجهاز الإداري باقي النتائج لكي تتضح الصورة بشكل كبير إذا ما كان هناك إصابات أخرى من عدمها، حيث حدد اتحاد الكرة بوقت سابق أن تأجيل أي مباراة سيكون متاحا للفريق بحال إصابة 8 لاعبين.



وفي حال إقامة مواجهة «الأصفر» مع كاظمة غدا في الدوري التمهيدي لكأس سمو ولي العهد فإن الفريق سيفتقد خدمات هؤلاء اللاعبين بالإضافة إلى إيقاف خالد الرشيدي الذي سبق وان اتخذ قرار الاعتزال بسبب العقوبة الانضباطية بالإيقاف لـ8 مباريات، فيما سيغيب أحمد الظفيري أيضا للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء الموسم الماضي في نهائي البطولة.



تأجيل دوري الشباب



ومن جانب اخر وانسجاماً مع إجراءات اتحاد كرة القدم الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا، قررت لجنة المسابقات تأجيل الجولة السابعة من مسابقة دوري الشباب تحت 20 سنة لتقام في موعد لاحق بعد تحديد الضوابط والاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة اللاعبين.