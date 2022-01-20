يحيى حميدان



كشفت المسحات التي خضع لها فريق كرة القدم الأول بنادي خيطان عن إصابة لاعبين اثنين بفيروس كورونا هما: محمد طلال وسعد المطيري، ما يعني غيابهما رسميا عن لقاء اليوم أمام كاظمة في الدور التمهيدي لكأس ولي العهد، فيما جاءت بقية مسحات اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية والطبية سلبية.



هذا، وسيفتقد «الأحمر والأسود» جهود اللاعب أحمد عادل كذلك بعد قراره اعتزال الكرة رسميا وبشكل نهائي بسبب ظروف عمله.



من جهته، أكد رئيس جهاز الكرة بخيطان محمد الملا أن فريقه بأتم الجاهزية لملاقاة «البرتقالي» اليوم، مشيرا الى أن جميع الأمور واردة في مباريات الكؤوس بغض النظر عن قوة كاظمة وتصدره لترتيب دوري «stc» الممتاز.



وأضاف الملا في حديث خاص مع «الأنباء» أن الجهاز الفني لـ «الأحمر والأسود» بقيادة المدرب هاني الصقر حضر للمباراة بشكل جيد، وأبلغ اللاعبين بالتكتيك المراد تطبيقه في التدريبات الأخيرة، ويتبقى فقط أن يحالفنا التوفيق للخروج فائزين سواء في الوقت الأصلي أو عند الاتجاه مباشرة لركلات الترجيح في حال التعادل.



وأفاد بأن سعد المطيري يعد من اللاعبين الأساسيين بالنسبة لنا، ولكن لإصابته بفيروس «كورونا» سيكون خارج القائمة ونحن نثق بجميع لاعبينا لسد أي غياب.