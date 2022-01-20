هادي العنزي



واصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي اليرموك سعيه للتأهل إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل، وذلك بالتغلب على نظيره الساحل 87-50، ليضع مزيدا من الضغط على متصدري الترتيب، وذلك في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول في صالة الاتحاد، ليصل الفائز إلى النقطة الـ 12 متساويا مع النصر متصدر الترتيب، ومتقدما بنقطة واحدة عن العربي، فيما وصل الساحل إلى النقطة الـ 8 في المركز قبل الأخير.



وفي مباراة أخرى، تمكن الشباب من تحقيق فوز جيد على منتخب الشباب تحت 19 سنة بفارق 10 نقاط وبنتيجة 71-61، وتبدو المنافسة كبيرة بين ثلاثة أندية على الظفر بالمركز الأول لدوري الدرجة الأولى المؤهل مباشرة إلى الدوري الممتاز، كما يمني فريق نادي الشباب النفس باللحاق بفرق المقدمة، حيث يأتي رابعا بـ 9 نقاط.