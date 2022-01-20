تحت رعاية ودعم رئيس الاتحاد الكويتي لألعاب القوى سيار العنزي والأمين العام المساعد للاتحاد الكويتي لألعاب القوى د.مانع العجمي، كضيوف شرف، أقامت مجموعة هواوي للمستهلكين نشاطا رائعا لمنتجها القادم، Huawei Watch GT Runner في ملعب الاتحاد الكويتي لألعاب القوى. وقد تمت دعوة العديد من الشخصيات الرياضية خاصة لاعبي المسافات المتوسطة والطويلة لاختبار الساعة الرياضية على الحلبة، وشارك في الحدث العديد من الرياضيين إلى جانب كبار الشخصيات الأخرى من الاتحاد الكويتي لألعاب القوى.



وساعة Huawei Watch GT Runner، أحدث ساعة ذكية ليست فقط المساعد الذكي لمرتديها، ولكن أيضا مدرب شخصي.



وبهذه المناسبة، قال سيار العنزي: «يسعدني نيابة عن أعضاء مجلس لاتحاد ألعاب القوى أن أرحب بكم، شاكرا ومقدرا بادرتكم الكريمة. آملين أن تكون هذه المبادرة بمنزلة مقدمة للمزيد من التعاون بين شركتكم والاتحاد الكويتي لألعاب القوى، بما يخدم رسالتنا في النهوض والارتقاء برياضة ألعاب القوى».



أما المدير العام لمجموعة الأعمال الاستهلاكية في الكويت جيسون جيانغ فقال: «من خلال الاستفادة من قدرات البحث والتطوير القوية من Huawei، قدمنا سلسلة من المنتجات المبتكرة ذات الميزات والفوائد الفريدة لعملائنا، وستواصل هواوي التزامها بتطوير منتجات وخدمات مبتكرة ذات مغزى تؤثر حقا على حياة الناس بطريقة إيجابية».



وتتوافق HUAWEI WATCH GT Runner مع أجهزة هواوي بالإضافة إلى أجهزة اندرويد وiOS لأخرى. وستجدون ساعة HUAWEI WATCH GT Runner متوافرة في الكويت على الموقع الرسمي لهواوي وأيضا في بعض متاجر شركائهم الموردين.



وتعد HUAWEI WATCH GT Runner ساعة احترافية تم تصميمها للرياضة. وتتميز بتقنية مراقبة معدل ضربات القلب HUAWEI TruSeenTM 5.0+ الجديدة، حيث توفر وحدة معدل ضربات القلب المطورة حديثا، و8 أجهزة PD في ترتيب دائري، ومراقبة ديناميكية محسنة لمعدل ضربات القلب، والمزيد من مدخلات الإشارات، ودقة محسنة بشكل عام في مراقبة معدل ضربات القلب.